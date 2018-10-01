Кроссовер с гибридной силовой установкой создается для европейского рынка и уж на этой неделе он будет представлен на автосалоне в Париже.
KIA представит в Париже гибридную версию обновленного KIA Sportage
01.10.2018 10:25
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Гибридная модификация создается для обновленного кроссовера KIA Sportage 2019 модельного года. В экстерьере гибридная версия не буде отличатся от вариантов с ДВС.
Гибридный Sportage получит установку, в основе которой будет двухлитровый дизельный двигатель с турбиной, который будет работать с 48-вольтовым стартер-генератором и аккумуляторами.
Это будет так называемая система Mild Hybrid, где электромотор является помощником при ускорении, при это при торможении система будет вырабатывать энергию для использования в питании бортовой электроники.
Обновленный KIA Sportage для России получит два новых мотора
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