KIA представит в Париже гибридную версию обновленного KIA Sportage

Кроссовер с гибридной силовой установкой создается для европейского рынка и уж на этой неделе он будет представлен на автосалоне в Париже.

Гибридная модификация создается для обновленного кроссовера KIA Sportage 2019 модельного года. В экстерьере гибридная версия не буде отличатся от вариантов с ДВС.

Гибридный Sportage получит установку, в основе которой будет двухлитровый дизельный двигатель с турбиной, который будет работать с 48-вольтовым стартер-генератором и аккумуляторами.

Это будет так называемая система Mild Hybrid, где электромотор является помощником при ускорении, при это при торможении система будет вырабатывать энергию для использования в питании бортовой электроники.