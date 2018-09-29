Модели Lada Vesta Sport и XRay Cross появятся в продаже уже в ноябре‍

Представленные на Московском автосалоне новинки от «АВТОВАЗа» появятся в продаже осенью, об этом заявил представитель компании на открытии дилерского центра Lada в Самаре.

Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек на открытии дилерского центра заявил, что продажи Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport начнутся в ноябре.

Цены на эти автомобили пока не называли и не исключено, что это сделают в следующем месяце.

Пока есть только предположительные цены. Так за Lada Vesta Sport автопроизводитель в максимальной версии запросит от 900 тыс. до 1 млн рублей.

Lada Xray Cross скорее всего будет предлагаться только в дорогих комплектациях и они будут тысяч на 50 дороже, чем версии классического Lada Xray.

Исходя их этого самой дорогой серийной моделью российского автопроизводителя станет Lada Vesta Sport.