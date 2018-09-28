Автомобиль Aurus Senat из «Кортежа» пройдет испытания в Италии‍

Премиальный российский седан Aurus Senat будет проходить испытания в Италии. Недавно портал « Твоё Авто » сообщал, что седан погрузили в разобранном состоянии в грузовик и отправили его в Европу.

Агентству RNS удалось узнать для каких целей Senat отправили в ЕС. Журналисты агентства пообщались с представителем НАМИ и он им рассказал, что седан будет проходить испытания в Италии.

О каких испытаниях идет речь не уточняется, также представитель не уточнил, где именно их будут проводить и сколько времени.

Можно предположить, что именно в Италии седан должен будет пройти омологацию, а также на него должны сделать соответствующие документы, чтобы в дальнейшем осуществлять продажу седана по всей Европе.

В России Aurus Senat начнут продавать в следующем году. Их продажей займутся дилерские центры «Панавто» и «Авилон», у которых есть большой опыт в продаже автомобилей премиум сегмента.

Сейчас в РФ принимают предварительные заказы на Senat и заказов оказалось больше чем, ожидалось. По некоторым данным, их значительно больше чем позволяют мощности производства, где будут выпускать российский премиальный седан.

В 2019 и 2020 г. автомобили Aurus будут производится на мощностях ФГУП «НАМИ» в Москве и только в после 2021 года сборку перенесут на завод «Соллерс» и вот он сможет в год выпускать до 5 тыс. авто.