В Европу отправили первый седан «Кортеж» Aurus Senat

Седан установили на специальную деревянную платформу и погрузили в грузовик.

В Европу автомобиль поедет в разобранном состоянии, и как указано на официальной странице Aurus, седан Senat направится в Италию. Для каких именно целей машину направляют в эту страну пока неизвестно.

Напомним, публичный дебют Aurus Senat состоялся на Московском автосалоне. Там был продемонстрирован предсерийный образец российской модели.

Aurus Senat разрабатывался в рамках проекта «Кортеж», над которым работали специалисты НАМИ, также в разработке принимали участие и зарубежные компании.

Aurus Senat является премиальным автомобилем, на который в России уже принимают заказы. Отечественный седан предлагается с 4,4-литровым мотором V8 и с электрическим мотором. Суммарная мощность силовой установки 600 л.с.



