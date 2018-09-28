Jeep в РФ начала продажи обновленного кроссовера Jeep Cherokee

Стоимость на обновленный вариант кроссовера была названа чуть более недели назад, а 27 сентября автомобиль уже поступит в продажу.

В автосалонах компании Jeep уже стало доступен для покупки Jeep Cherokee, который получил в России пять комплектаций.

Стоимость автомобиля в базовом исполнении составляет 2 млн 255 тысяч рублей, тогда как максимальная комплектация получила ценник 3 млн 399 тысяч рублей.

Для россиян обновленный внедорожник предлагается с двумя силовыми установками, в паре с которыми работает девятискоростной автомат.

Более подробно о модели для российского рынка портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.