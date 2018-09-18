Названы цены на обновленный внедорожник Jeep Cherokee для РФ

Презентация обновленного внедорожника проходила на автосалоне в Детройте в январе этого года.

В конце января были названы цены на Jeep Cherokee для США, а скоро внедорожник станет доступен для покупки и на российском рынке.

Сегодня Jeep в России назвала цены на модель, которая будет доступна в пяти комплектациях. Самая доступная из них получила ценник 2 255 000 рублей, а желающим приобрести топовую комплектацию придется заплатить уже 3 399 000 рублей.

Внедорожник после обновления получил цветовую гамму представленную 10 разными вариантами окраса кузова.

Еще в автомобиле присутствует не менее 80 систем безопасности, а багажное отделение теперь имеет объём 765 литров.

Линейка двигателей обновленного Jeep Cherokee представлена 2,4 и 3,2-литровыми моторами, тогда как для американского рынка предлагается еще и 2,0-литровый двигатель. Среди трансмиссий будет доступна девятискоростная автоматическая КП.