Стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019 составила $25 тысяч

Обновленный американский кроссовер Jeep Cherokee 2019 был представлен на автосалоне в Детройте и компания уже назвала его стоимость, а также рассказала про комплектации.

В США Jeep Cherokee теперь стоит от 25 190 долларов, что в пересчете составляет 1 430 000 рублей. Уже в базовой версии кроссовера будет установлен 7-дюймовый экран мультимедийной системы, шесть динамиков и кондиционер.

Вторая версия Cherokee Latitude Plus обойдётся в 27 690 долларов и в ней дополнительно появится 17-дюймовые колесные диски и тонированные стекла.

Самая дорогая версия Cherokee Overland оценена в 38 970 долларов. Для Jeep Cherokee предлагаются новый 2,0-литровый 270-сильный мотор, а также уже известные 2.4 Tigershark (180 л.с.) и V6 3.2 Pentastar (271 л.с.).