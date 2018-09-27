В начале сентября аналитики из «Автостат» зафиксировали удорожание автомобилей марки Mitsubishi, когда на 10-100 тысяч рублей прибавили в цене Mitsubishi ASX и Pajero Sport.
Автомобили марки Mitsubishi подорожали в РФ второй раз за месяц
27.09.2018 13:17
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В августе стали дороже другие модели компании, а теперь по данным агентства, стали дороже почти все автомобили на 10-30 тысяч рублей.
Без изменений остались цены на автомобиль Pajero.
Так, кроссоверы ASX и Eclipse Cross, Pajero Sport предлагаются для покупки по цене на десять тысяч рублей дороже, а пикап L200 и модель Outlander доступны по ценам больше на 30 тысяч рублей.
Названы цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander для РФ
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