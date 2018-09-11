Mitsubishi в России подняла цены на модели ASX и Pajero Sport

В этом месяце компания Mitsubishi в России переписала ценники на две свои модели — ASX и Pajero Sport.

Автомобили теперь предлагаются на 10-100 тысяч рублей дороже, причем изменение цен, как отмечает «Автостат», затронуло все комплектации автомобилей.

Теперь стоимость Mitsubishi ASX на рынке РФ начинается от 1 139 000 рублей, тогда как в максимальной комплектации кроссовер оценен уже в 1 550 000 рублей.

Mitsubishi Pajero Sport стал дороже на 10 тысяч рублей в комплектациях с бензиновым двигателем и на 100 тысяч рублей в исполнениях с дизельными моторами.