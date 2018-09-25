В России на 15 000 – 250 000 рублей подорожали автомобили Jeep

В этом месяце ряд производителей переписал цены на одну или несколько своих моделей. Стоимость своих кроссоверов увеличила и марка Jeep, которая подняла цены на свои кроссоверы в России на 15-250 тысяч рублей.

Меньше всех подорожал на российском рынке Jeep Renegade – 15-40 тысяч рублей. Теперь базовая его комплектация оценена в 1 355 000 рублей.

Некоторые комплектации Jeep Cherokee и Grand Cherokee теперь предлагаются по цене больше на 19-79 тысяч рублей. Удорожание затронуло и кроссовер Jeep Compass.

Последний появился на рынке в августе, но уже в сентябре его комплектации прибавили в цене от 50 до 100 тысяч рублей.

При этом Jeep Wrangler и Wrangler Unlimited стали рекордсменами по удорожанию в модельной линейке, так как их стоимость выросла сразу на 250 тысяч рублей во всех комплектациях, пишет «Автостат».