«Заряженная» LADA Vesta Sport окажется самой дорогой моделью LADA

Уже совсем скоро в модельной линейке отечественного бренда LADA появится новая версия седана LADA Vesta Sport. Это будет «заряженная» модификация, основанная на топовой комплектации автомобиля.

Новинку Lada Vesta Sport показали на автосалоне в Москве, а её выход на рынок ожидается до конца текущего года. Не исключено, что автомобиль появится уже этой осенью.

Для седана в такой модификации будет доступен только топовый вариант «Люкс», к которому за дополнительную плату предложат пакет опций.

О стоимости «заряженной» Весты информации сейчас нет, однако учитывая её оснащенность можно предположить, что она станет самой дорогой LADA.

По предварительным данным, стоимость LADA Vesta Sport составит 900 тысяч рублей минимум, тогда как максимальная цена составит один миллион рублей.

Такие ценники окажутся существенно выше, чем у газовой Vesta CNG, которая в самом дорогом исполнении оценена в 898 900 рублей.