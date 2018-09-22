Rolls-Royce Phantom за 50 млн рублей заметили на парковке в Воронеже

Жители Воронежа нередко обращают внимание на автомобили, которые замечают в городе.

На этот раз на парковке около одного из торговых центров заметили Rolls-Royce Phantom стоимость в 50 миллионов рублей.

Фотографию автомобиля опубликовали в Сети, где началось активное обсуждение автомобиля и его возможного владельца.

Тот экземпляр, который заметили в Воронеже оснащен 6,75-литровым двигателем, мощность которого составляет 563 л.с.

Пару мотору составляет восьмискоростной автомат. Напомним, что летом прошлого года компания Rolls-Royce представила новое поколение Rolls-Royce Phantom.