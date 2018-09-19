Автоэксперт рассказал о возможности создания «зелёных» авто в России

Многие страны активно поддерживают автопроизводителей в разработке и выпуске «зеленых» автомобилей, развитии сети заправок, а также стимулируют продажи таких авто.

Все автопроизводители говорят о планах выпуска электрических версий своих автомобилей, а также о запуске совершенно новых «зеленых» машин.

За границей продажи электрокаров увеличиваются, о чем свидетельствуют отчетные данные, не исключением является и Россия, где автопарк электромобилей растет, однако объёмы продаж очень малы.

На российский рынок привозят гибриды и электрокары, но популярность их настолько низкая, что иногда компании и вовсе прекращают их продажи.

Востребованность электрокаров в нашей стране обусловлена рядом факторов, начиная от стоимости «зеленого» автомобиля, заканчивая отсутствием сети заправок для них.

Автоэксперт журналистам «ПолитЭксперта» рассказал о возможности создания «зелёных» авто в России, который заявил, что одним из сдерживающих факторов в популяризации электромобилей является именно отсутствие станций быстрой зарядки.

Точнее они есть на территории РФ, но их очень мало и часть из них расположена на закрытой территории.

Как пишет «ПолитЭксперт» приводя слова независимого специалиста, «электромобиль это не средство передвижения, а критерий оценки принадлежности к определенному классу некоторых технологичных гиков».

Кроме этого, эксперт уверен, что даже через несколько десятилетий в России парк электрокаров будет все также мал, а будущее нашей страны связано с природным газом.

В заключении эксперт отметил, что электромобили это великолепный транспорт, однако в России пока нет условий для их создания и содержания.

Между тем напомним, что не так давно стало известно о возможном появлении гибридной модификации кроссовера «УАЗ Патриот». К тому же накануне состоялась презентация первого кроссовера от компании «Ауди».