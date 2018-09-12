Аналитики сервиса CarPrice рассказали о наиболее востребованных автомобилях с пробегом.
CarPrice рассказал о самых продаваемых подержанных автомобилях
12.09.2018 19:41
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Кроме этого, стало известно, какие автомобили сложнее всего продать. Так, самым популярными подержанными машинами являются Hyundai Solaris, Lada Granta и Kia Rio, которые продаются чаще всего.
При этом очень сложно продать подержанный Opel Astra, Volkswagen Jetta и BMW X5.
Отмечается, что очень быстро можно продать Lada Kalina с пробегом – в среднем за 18 дней.
При этом антирекорд показал автомобиль Mercedes C-klasse, который продавался 115 дней.
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