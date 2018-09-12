CarPrice рассказал о самых продаваемых подержанных автомобилях

Аналитики сервиса CarPrice рассказали о наиболее востребованных автомобилях с пробегом.

Кроме этого, стало известно, какие автомобили сложнее всего продать. Так, самым популярными подержанными машинами являются Hyundai Solaris, Lada Granta и Kia Rio, которые продаются чаще всего.

При этом очень сложно продать подержанный Opel Astra, Volkswagen Jetta и BMW X5.

Отмечается, что очень быстро можно продать Lada Kalina с пробегом – в среднем за 18 дней.

При этом антирекорд показал автомобиль Mercedes C-klasse, который продавался 115 дней.