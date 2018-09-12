Новый седан Lexus ES оснастят камерами вместо боковых зеркал

Обычно в серийных автомобилях стараются не применять камеры вместо боковых зеркал и такие камеры обычно устанавливают на концепты, а серийный варианты все же получают привычные зеркала заднего вида.

При этом премиальная марка Lexus все же решилась установить камеры в серийном автомобиле и им станет новое поколение седана ES.

Система эта получила название Digital Outer Mirrors, а сами камеры имеют защиту от дождя и снега.

Информация с камер будет отображаться на два пятидюймовых экрана, расположенных в салоне у стоек лобового стекла.

Кроме этого, информация на экраны будет выводится и при движении задним ходом, а настроить камеры водитель сможет самостоятельно.