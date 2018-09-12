Обычно в серийных автомобилях стараются не применять камеры вместо боковых зеркал и такие камеры обычно устанавливают на концепты, а серийный варианты все же получают привычные зеркала заднего вида.
Новый седан Lexus ES оснастят камерами вместо боковых зеркал
12.09.2018 17:48
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При этом премиальная марка Lexus все же решилась установить камеры в серийном автомобиле и им станет новое поколение седана ES.
Система эта получила название Digital Outer Mirrors, а сами камеры имеют защиту от дождя и снега.
Информация с камер будет отображаться на два пятидюймовых экрана, расположенных в салоне у стоек лобового стекла.
Кроме этого, информация на экраны будет выводится и при движении задним ходом, а настроить камеры водитель сможет самостоятельно.
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