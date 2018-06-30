Российский рынок LCV в мае остался на 6-м месте в Европе

Аналитики из «АВТОСТАТ» заявляют, что российский рынок в мае оказался на шестом месте в Европе по продажам автомобилей сегмента LCV.

В мае продажи легких коммерческих автомобилей составили 9 297 единиц, а это на 13,5% больше, чем годом ранее. Такой показатель обеспечил России шестое место среди крупнейших рынков Европы.

Исходя из данных ассоциации АСЕА, больше всего LCV в мае было продано во Франции – 37 402 машин (+1,8%).

Второе место в рейтинге занимает Великобритания, где за отчетный период дилеры приняли заказов на 27 639 коммерческих автомобилей (+2,4%).

Замыкает тройку Германия. На этом крупнейшем рынке ЕС реализация легкого коммерческого транспорта составила 23 424 ед. (+2,4%).

Четвертое и пятое место досталось Испании и Италии с результатом 20 751 ед. (+9,3%) и 16 500 ед. (-2%) соответственно.