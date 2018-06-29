Продажи нового кроссовера Toyota C-HR в России стартуют 1 июля‍

Японский автопроизводитель на территории РФ начнет продажи своего кроссовера Toyota C-HR через два. Как сообщили в компании официальный старт продаж модели будет дан 1 июля 2018 года.

В модельной линейке кроссовер расположится на ступень ниже RAV4. Также в Toyota отметили, что с момента старта приема заказов на Toyota C-HR компания получила более 200 заявок.

Напомним, что прием предзаказов на кроссовер стартовал 1 июня, тогда же стало известно, что новинка будет предлагаться в трех комплектациях.

Стоимость начальной версии авто составляет 1 299 000 рублей. В этом исполнении для Toyota C-HR предлагается 1,2-литровый турбированный мотор, в паре с которым будет работать шестискоростная механика.

Топовая версия получила ценник 2 083 000 рублей. В этой комплектации будет турбированный 12,-литровый двигатель, вариатор и полноприводная система.