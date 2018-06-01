Названы цены и комплектации на новый кроссовер Toyota C-HR для РФ

Новый компактный кроссовер Toyota C-HR на российском рынке предлагается в трех комплектациях по цене от 1 299 000 рублей.

Сегодня российский офис японской марки озвучил цены на свой новый кроссовер. Базовая версия C-HR – Ride будет предлагаться с 1,2 литровым турбомотором и шестиступенчатой механической коробкой передач.

В этой версии уже установлен кондиционер, датчики света, электрическая регулировка боковых зеркал и электропривод стекол.

Также в базовой комплектации установлена аудиосистема с 4 динамиками, светодиодные ДХО и передние подушки безопасности. Салон кроссовера обшит тканью.



Вторая версия Hot клиенту обойдется от 1 670 000 рублей. В ней будет 2,0-литровый ДВС, пару которому составляет вариатор.

В этой версии уже есть мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и зимний пакет. Также в Hot можно отметить наличие круиз-контроля, Bluetooth и 4,1-дюймового цветного экрана на приборной панели.

Самая дорогая версия кроссовера получила название Cool. В ней есть светодиодная оптика, кожаный салон и бесключевой доступ.

Под капотом Cool устанавливается 1,2-литровый турбомоторо с вариатором и системой полного привода. За версию Cool японский автопроизводитель в России просит 2 000 083 рублей.