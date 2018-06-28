Audi разрабатывает новый флагманский кроссовер Audi Q9‍

Похоже в компании Audi намерены выпустить достойных конкурентов люксовым внедорожникам, и после выхода большого Audi Q8, стоит ожидать еще и модель Audi Q9.

В интервью с журналистами глава Audi Руперт Штадлер не стал отрицать появление более дорогой модели кроссовера.

Было сказано, что выход такой модели будут напрямую зависеть от потребностей рынка.

Также идею выпуска Audi Q9 подтвердил и дизайнер компании Марк Лихте, который заявил, что в офисе много идей и одна из них роскошный внедорожник.

Audi Q8 будет конкурировать с Range Rover Sport, но на рынке отмечается высокий спрос и на роскошные модели внедорожников, среди которых Bentley Bentayga.