Новый флагманский кроссовер Audi Q8 представлен официально

Немецкая марка провела официальную презентацию своего нового флагмана – Audi Q8. Дебют кроссовера состоялся в рамках специально организованного мероприятия в Китае. Уже известно, что новинка появится и на российском рынке, правда точные сроки пока не сообщаются.

Габариты модели составляют: 5002 мм длина, 2004 мм ширина, 1700 мм высота и размер колёсной базы составляет почти три метра.

В основе автомобиля расположилась платформа MLB, которая также легла в основу Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и нового Volkswagen Touareg, который к слову стал доступен для заказа в России. Дизайн концепта выполнен таким образом, что визуально он кажется купеобразным.

В салоне смогут разместится четыре человека, а багажное отделение составляет 630 литров, при этом со сложенными сидениями объём багажника составит 1755 литров.

Интерьер кроссовера выполнен роскошно и дорого, ведь в салоне практически полностью отсутствуют механические кнопки, а в отделке использовался карбон.

Кроме этого, в салоне присутствует 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а также 8,6-дюймовый экран, с помощью которого можно изменить настройки климатической установки и набирать текст.

В списке оснащенности большого кроссовера будет ряд современных систем и опций, а в 2019 году новинка получит еще и функцию полуавтоматического заезда гараж с помощью приложения в смартфоне.

Моторная гамма серийного кроссовера не раскрывается, но достоверно известно, что Audi Q8 получит версии с «мягким гибридом», в котором будет 48-вольтовая бортовая сеть и стартер-генератором с ременным приводом.

Среди особенностей можно отметить и дорожный просвет автомобиля, который составляет 254 мм, а также адаптивную пневматическую подвеску, способную изменять клиренс в диапазоне 90 мм. Последняя будет доступна за дополнительную плату.