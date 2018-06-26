Компания Mercedes-Benz в России отзывает 362 автомобиля

Сегодня 26 июня в России объявили о действии двух сервисных компаний. Первый отзыв касается автомобилей отечественного автогиганта «АвтоВАЗ» , а второй отзыв объявляет немецкая марка Mercedes-Benz, которая отзовет свои автомобили в России.

Как сообщает Росстандарт, Mercedes-Benz отправит на сервис 362 автомобиля. Отзывными стали модели С и Е-класса, реализованные на российском рынке в период с прошлого года по настоящее время.

Отзыв организован из-за спинок передних сидений, которые с правой стороны могут оказаться не зафиксированными.

На транспортных средствах Mercedes-Benz С-класса, Е-класса будет проведена проверка и, при необходимости, замена рамы спинки переднего левого и правого сидений.