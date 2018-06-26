На сайте Рросстандарта появилось сообщение о проведении новой отзывной кампании, которая затронет более семи тысяч автомобилей модели Lada Xray.
Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
26.06.2018 19:45
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Как сообщается, более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ», а причиной является наличие газовых раковин в поворотном кулаке автомобиля, которые выполнены не из высокопрочного чугуна, а из серого.
Под действие новой отзывной кампании попадают автомобили, реализованные на российском рынке в период с ноября прошлого года и по настоящее время.
Владельцев отзывных авто пригласят в сервисные центры для проведения проверки качестве поворотного кулака, а в случае и его замена. Работы будут проводится бесплатно для владельцев отзывных машин.
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