На сайте Рросстандарта появилось сообщение о проведении новой отзывной кампании, которая затронет более семи тысяч автомобилей модели Lada Xray.

Как сообщается, более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ», а причиной является наличие газовых раковин в поворотном кулаке автомобиля, которые выполнены не из высокопрочного чугуна, а из серого.

Под действие новой отзывной кампании попадают автомобили, реализованные на российском рынке в период с ноября прошлого года и по настоящее время.

Владельцев отзывных авто пригласят в сервисные центры для проведения проверки качестве поворотного кулака, а в случае и его замена. Работы будут проводится бесплатно для владельцев отзывных машин.