Продажи автомобилей Genesis в России в мае выросли в 3,3 раза

Опубликованы отчетные данные по продажам новых автомобилей марки Genesis по итогам мая.

Согласно отчетным данным, премиальный бренд в России в мае увеличил свои продажи в 3,3 раза. Объём продаж за прошлый месяц составил 149 штук.

Рост продаж автомобилей марки наблюдается и за период январь-май 2018 года, когда дилеры продали 495 машин, что на 73% больше.

Напомним, что сейчас модельный ряд Genesis представлен седаном G90, флагманским седаном G80 и спортседаном G70, который является самым доступным из всей линейки.