Genesis оснастил бизнес-седан Genesis G80 дизельным мотором

Для премиального седана Genesis G80 стали предлагать новый дизельный мотор,который пока доступен только при заказе автомобиля на домашнем рынке, но возможно в дальнейшем такую версию начнут предлагать и на других рынках, среди которых будет и российский.

Премиальный седан стали предлагать с 202-сильным дизельным мотором объёмом 2,2-литра.

Для двигателя предусмотрена только 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая может работать не только с переднеприводной версией G80, но и полноприводной.

Новый дизельный мотор для Genesis G80 предлагается только в версиях Luxury и Premium Luxury.

Также на домашнем рынке седан доступен с 3,3 и 3,8-литровыми моторами мощностью 282 и 315 л.с. соответственно.

Еще есть версия Genesis G80 Sport, которая оснащается битурбированным 3,3-литровым агрегатом с отдачей 370 л.с.

Недавно сообщалось, что продажи седана Genesis G70 в России стартуют в апреле.