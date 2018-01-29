Новый роскошный седан премиального бренда Genesis готовится к выходу на российский рынок и сегодня российским журналистам удалось узнать сроки старта продаж новинки, представленной в прошлом году.

Как стало известно порталу Колеса.ру, журналисты которого ссылаются на представителей компании, продажи роскошного седана Genesis G70 в России стартуют в апреле.

Стоимость и комплектации новинки будут озвучены накануне продаж. Между тем технические характеристики роскошной модели ранее были рассекречены благодаря базе Роспатента, в которой появилось ОТТС на модель.

Более подробно об этом портал ТвоёАвто уже сообщал. Также сегодня стало известно, что на российском рынке подорожали два седана Genesis.

Ценники на две модели стали больше от 100 до 300 тысяч рублей.