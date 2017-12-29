Роскошный седан Genesis G70 в России получит один мотор

Премиальный бренд автомобильной компании Hyundai готовит к выходу на российский рынок свой новый роскошный седан Genesis G70. Недавно в базе Росстандарта появилось новое ОТСС, которое принадлежит новинке Genesis G70.

Благодаря опубликованному документу в ведомстве стало известно, что седан будет предлагаться на российском рынке только с одним двигателем.

Этим мотором становится 2,0-литровый турбированный агрегат. При этом силовой агрегат будет иметь три степени форсировки — 197, 247 и 252 лошадиных силы.

В качестве трансмиссии будет предлагаться восьмискоростная автоматическая коробка передач, которая передаст крутящий момент на переднюю или обе оси.

Поставки седана будут осуществляться из Южной Кореи. По предварительной информации старт продаж седана состоится в первой половине 2018 года.

Стоимость и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж. Напомним, что официальная презентация модели состоялась в сентябре 2017 года.