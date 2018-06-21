Несколько дней назад компания BMW провела презентацию купе 8 Series, теперь автопроизводитель готовит четыредверное купе и в Сети уже показали патентные изображения модели.
BMW запатентовала изображение BMW 8-Series Gran Coupe
21.06.2018 00:30
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Баварская компания оформила патент на новую модель возрожденного семейства 8 Series.
Купеобразный седан повторяет одноименный концепт, который был показан в Женеве в 2018 году. По данным портала Motor1, презентация модели состоится в следующем году.
По неофициальным данным, под капотом купеобразной четырехдверки будет установлен 4,4-литровый битурбомотор V8 с 500-сильной отдачей. Пару ему составит 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF с системой полного привода.
Новая модель будет создана на платформе CLAR, которая уже лежит в основе пятой и седьмой серии BMW.
BMW официально представила серийное купе BMW 8 Series
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