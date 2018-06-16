BMW официально представила серийное купе BMW 8 Series

Баварская марка провела официальную презентацию нового купе с возрожденным названием 8 Series. Накануне в Сети появились официальные изображения новинки, а теперь производитель решил полностью рассекретить модель онлайн.

В конце мая прошлого года компания показала концепт купе, а серийная версия получила не так много изменений. Длина автомобиля составляет 4 843 мм, ширина – 1 902 мм, а высота – 1 341 мм.

Расстояние между осями будет 2 822 мм. Отличается товарная версия от прототипа иной радиаторной решеткой, оптикой, а также формой капота и зеркал. Моторная гамма автомобиля представлена и бензиновыми, и дизельными моторами.

Бензиновая линейка представлена 4,4-литровым двигателем с двумя турбинами и мощностью 530 л.с. С таким мотором ускорение до первой сотни будет за 3,7 секунды, максимальная скорость составит 250 км/ч. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 10,0-10,5 литров на сто километров пути.

Среди дизелей будет трехлитровый агрегат с отдачей 320 л.с. В таком исполнении купе разгонится до первой сотни за 4,9 секунды, а максимальная скорость будет ограничена тоже на 250 км/ч. Этот двигатель потребляет на «сотню» в смешанном цикле 5,9-6,2 литра.

Первый и второй двигатель будут работать в паре с восьмискоростной автоматической коробкой передач и системой полного привода.

В базовой версии 8 Series будет LED-оптика, а за дополнительную плату будут доступны фары BMW Laserlight. В салоне купе будет акустика Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, панель приборов BMW Live Cockpit с диагональю 10,25 дюйма, а также информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном.

В списке оборудования будет ряд современных систем и функций. Первые поставки автомобилей запланированы на ноябрь этого года, а цены будут объявлены в ближайший месяц, когда стартуют предварительные заказы.

По данным британских изданий, стоимость купе на рынке составит 76 270 фунтов стерлингов минимум или 6,4 миллиона рублей минимум.

