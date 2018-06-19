Стали известны технические характеристики нового Kia Cerato для РФ

Подробности о российской версии нового седана стали известны благодаря базе Росстандарта, где появилось новое ОТТС.

Одобрение типа транспортного средства в России получил новый KIA Cerato, который на американском рынке дебютировал в начале этого года и носит название Forte.

После смены поколений автомобиль получил немного увеличенные габариты, а в целом модель стала более премиальной.

Что касается версии для России, то она получит двигатели от предшественника, причем 1,6-литровый двигатель G4FG будет выдавать не 130, а 128 л.с.

Вторым двигателем в моторной гамме станет 2,0-литровый G4NA с отдачей 150 л.с. оба мотора имеют сертификаты для работы на бензине АИ-92.

Среди трансмиссий для седана предложат шестискоростную механику, которая будет доступна только для базового двигателя и шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

Кроме этого модель получит полузависимую заднюю подвеску, электроусилитель руля, а также колесные диски размером 15,16 и 17 дюймов.

Серийное производство нового поколения KIA Cerato будет налажено на предприятии марки в Калининграде. Напомним, что актуальное поколение автомобиля доступно в России по цене от 980 000 рублей до 1 265 000 рублей.