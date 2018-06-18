Volvo тизером анонсировала презентацию нового седана Volvo S60

Седан новой генерации шведский автопроизводитель показал на видеотизере. Вместе с этим компания анонсировала презентацию автомобиля и сообщила, что раскроет все подробности о модели уже 20 июня.

В видеотизере Volvo показала переднюю часть самой мощной версии модели, подготовленной специалистами тюнинг-ателье Polestar.

Стоит отметить, что Volvo решила интриговать не обычной версией Volvo S60, а именно «заряженной», которая будет оснащена гибридной установкой, мощность которой составит 415 л.с.

В основе гибридной установки будет двухлитровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и один электромотор.

Что касается внешности, то в передней части седана будет радиаторная решетка в стиле универсала V60, а также модель получит фирменные фары и новые бамперы.

