Volvo показала самую мощную версию нового седана S60‍

Volvo показала видиотизер нового поколения седана Volvo S60. Ролик был опубликован на официальной странице компании в Facebook.

В тизере продемонстрировали не просто новый седан, а его заряженную версию, которую готовили специалисты компании Polestar.

Напомним, Polestar теперь является отдельной маркой и под этим брендом будут выпускать электрокары Volvo и спортивные автомобили.

При этом специалисты Polestar по-прежнему для Volvo будут готовить «спортивные» модификации серийных моделей.

Среди таких станет еще непредставленный Volvo S60, который получит фирменные фары со светодиодными элементами «Молот Тора».

Уже известно, что под капотом Volvo S60 от Polestar установят гибридную силовую установку с бензиновым 2,0-литровым турбомотором и электрическим двигателем. Суммарная отдача гибрида составит 415 л.с. и 670 Нм крутящего момента.

От стандартного седана Volvo S60 заряженная версия будет отличатся аэродинамическим обвесом из карбона и иными бамперами. Ориентировочно «заряженый» седан Volvo S60 в продажу поступит в следующем году.

