Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения представлен на первых фото

Пока в компании решили показать только изображения нового рамного внедорожника, а официально его представят уже 5 июля в Японии.

Suzuki на официальных изображениях рассекретила новый Jimny, у которого теперь есть рама лестничного типа и трехрычажная жесткая подвеска.

Со сменной поколения Jimny стал очень сильно угловатым, при этом сохранил все преимущества настоящих внедорожников, а именно рамную конструкцию, подключаемый полный привод и раздаточную коробку с понижающей передачей.

В Японии Suzuki Jimny будет предлагаться с 660-кубовым ДВС мощностью 54 л.с., а в других странах модель появится с 1,5-литровым мотором.

Трансмиссия для Jimny будут доступна автоматическая или механическая. Также в салоне внедорожника появится мультимедийная система и мультифункциональное рулевое колесо.

Предположительно до российского рынка Jimny доберется в 2018 году.