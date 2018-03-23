В Suzuki рассказали о новом внедорожнике Jimny для России‍

Презентация нового поколения внедорожника Suzuki Jimny состоится в 2018 году и эта модель доберется до российского рынка.

Ранее уже публиковали снимки нового Suzuki Jimny, который станет более угловатым, но останется полностью узнаваемым.

По предварительным данным японский маленький внедорожник практически не изменится в размерах, а также сохранит рамную конструкцию и полный привод.

Про моторную гамму нового Jimny информации пока нет. Предположительно под его капотом установят бензиновые турбомоторы объёмом от 0,66 до 1,2-литра.

По словам представителя российского офиса, в компании намерены максимально быстро вывести новый Jimny в Россию, причем сделать это так, чтобы не было паузы между продажами текущей генерации Jimny и новым. Сейчас в РФ Suzuki Jimny предлагается по цене от 1 155 000 рублей.