Российский офис американской марки опубликовал отчетные данные по продажам своих автомобилей за прошлый месяц. Так, стало известно, что продажи автомобилей Jeep в России в мае выросли на 46%.

В количественном выражении показатель продаж составил 146 единиц. За период с начала года дилеры марки реализовали 598 автомобилей.

Самым продаваемым автомобилем марки стал внедорожник Grand Cherokee, который по итогам мая показал рост на 83%.

Всего было продано 117 Grand Cherokee, а за период январь-май – 411 ед., что также на 83% больше.

На втором месте по продажам оказался Jeep Renegade с результатом 144 проданных экземпляров. Также стоит напомнить, что в мае стартовал прием заказов на Jeep Wrangler нового поколения.