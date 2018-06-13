Новый бюджетный кроссовер KIA выйдет в продажу в 2019 году‍

Еще в феврале этого года компания KIA на территории Индии представила новый недорогой кроссовер Kia SP. Новинка была продемонстрирована в качестве концепта, но теперь в компании озвучили сроки выхода новинки на рынок.

Как сообщили представители марки, продажи нового бюджетного кроссовера стартуют во второй половине 2019 года.

Серийное производство новой модели стартует на предприятии в городе Анантапур, штат Андхра-Прадеш, который строит компания.

По предварительной информации, серийная версия Kia SP поступит в продажу под название Kia Tusker. К слову название для автомобиля выбирали путем голосования на специальном сайте.

Моторная гамма кроссовера, как ожидается, будет представлена турбированным дизельным агрегатом мощностью 90 л.с., а также атмосферным 1,6-литровым двигателем с отдачей 123 л.с.

Среди трансмиссий предложат шестискоростная механику или автомат, которые будет работать только с переднеприводной системой.