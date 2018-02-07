Сегодня 7 февраля начал свою работу автосалон Auto Expo в Индии, на котором и состоялась премьера нового концепта кроссовера от копании Kia. Kia в Индии представила новый компактный кроссовер Kia SP Concept.

Прототип модели является предвестником нового серийного кроссовера, который будет создан преимущественно для индийского рынка.

Сейчас компания не предлагает свои автомобили в Индии, поэтому кроссовер станет первым от Kia, который появится в продаже.

К слову продажи кроссовера запланированы на середину 2019 года. В целом дизайн экстерьера и интерьера модели был разработан с учетом предпочтений индийских клиентов.

Габариты кроссовера сопоставимы с Hyundai Creta. Официально технические характеристики Kia SP не раскрыли, но по некоторым данным линейка двигателей будет представлена бензиновым 1,6 и дизельным 1,5-литровым мотором.

Информации о наличии в автомобиле полноприводной системы нет. Производство нового кроссовера будет налажено на новом заводе компании, который уже строится и начнет выпускать автомобили в 2019 году.

На этом же предприятии будет налажен и выпуск нового седана, подробностей о котором пока нет.

