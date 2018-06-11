Составлен ТОП-6 самых лучших электромобилей на каждый день

Проанализировав предложения на рынке, эксперты CarsWeek.ru подготовили рейтинг, в который вошли шесть автомобилей с электрической силовой установкой, которые подойдут для эксплуатации каждый день.

Так, первым в списке электромобилей оказался Tesla Model 3, предлагаемый на рынке по цене от 35 тысяч долларов. Этот автомобиль назвали лучшим на рынке учитывая его стоимость.

На втором месте в рейтинге оказался Chevrolet Bolt EV, который также назвали лучшей альтернативой Tesla Model 3. Этот электромобиль предлагается на рынке за 30 тысяч долларов минимум.

Nissan Leaf 2018 модельного года оказался в тройке лидеров этого рейтинга с ценником 29 990 долларов. Плюс ко всему автомобиль нового поколения уже имеет фирменную систему ProPilot Assist.

Следом за этим электрокаром в списке оказался баварский автомобиль BMW i3. Его цены стартуют с отметки 44 450 долларов.

Далее в рейтинге оказался Kia Soul EV, который на рынке оценен в 32 250 долларов. Также самым лучшим электрокаром назвали и Tesla Model S P100D, правда его стоимость уже составляет 136 500 долларов, что существенно больше, чем цены у предыдущих моделей.