Компания Ford снизила стоимость на ряд моделей на рынке РФ

Совместное предприятие Ford Sollers в России снизило цены на популярные модели — Ford Kuga, Focus, EcoSport и Mondeo. Теперь эти автомобили в дилерских центрах предлагается с выгодой до 75 тыс. рублей в зависимости от выбранной клиентом модели.

За счет действий программы трейд-ин и утилизации, а также спецпредложений от Ford Credit, новые автомобили американской марки можно купить со скидкой до 305 тыс. рублей.

Такую выгоду можно получить за счет использования сразу нескольких предложений. К примеру, на кроссовер Ford Kuga максимальная скидка составляет 305 тыс. рублей.

Для кроссовера Ford EcoSport скидка будет достигать 165 тыс. рублей, а седан Mondeo можно купить на 180 тыс. рублей дешевле от первоначальной стоимости.

Также спецпредложения действуют для моделей Ford Explorer и Ford Fiesta. При выборе большого кроссовера выгода клиента может составить 270 тыс. рублей, а Ford Fiesta до 110 тыс. рублей. Для коммерческих моделей Ford Transit максимальная выгода составляет 320 тыс. рублей.