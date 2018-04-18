Ford в Россию привез обновленный внедорожник Ford Explorer‍

В официальные дилерские центры Ford приехал обновленный для российского рынка внедорожник Ford Explorer, в котором обновили экстерьер и внесли несколько различных изменений в салоне.

Обновленный Explorer теперь стоит от 2 млн 719 тыс. рублей без учета специальных предложений. В базовой версии внедорожника уже есть 7-местный салон из натуральной кожи, система полного привода и электрорегулировка передних сидений.

Также уже в базовой версии установлена современная мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и 9-динамиками.

Вторая комплектация Limited теперь в России стоит от 2 млн 962 тыс. рублей и в ней уже добавили 20-дюймовые колесные диски, кресла с вентиляцией, электроподогрев рулевого колеса и аудиосистему с 12 динамиками. В версии Limited добавили электропривод двери багажника и дистанционный запуск мотора.



В Limited Plus стоимостью от 3 млн 162 тыс. рублей помимо всего прочего, что есть в предыдущих комплектациях, добавляется еще адаптивный круиз-контроль, система слежения за разметкой, система помощи при парковке и удержания автомобиля в полосе движения.

В обновленной версии Ford Explorer были изменены бампера, радиаторная решетка, появились светодиодные противотуманные фары и новые хромированные элементы.

В салоне внедорожника рядом с салонным зеркалом появился дополнительный разъем USB, к которому можно подключать различные гаджеты.



Стоит отметить, что мотор российской обновлённой версии Explorer адаптировали для 92-го бензина. В России под капотом американского внедорожника устанавливается только V6 объемом 3,5-литра. Его отдача составляет 249 л.с.

Трансмиссия для внедорожника только 6-ступенчатая автоматическая с интеллектуальной системой полного привода.