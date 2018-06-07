Прием заказов на новый кроссовер Lifan X70 в России стартовал еще в апреле текущего года, а мае первые экземпляры поступили к дилерам.
Lifan подняла цены на новый кроссовер Lifan X70 на 20 тыс. рублей
07.06.2018 13:32
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При этом по результатам мониторинга цен на новые автомобили в России в июне выяснилось, что автомобиль стал дороже на 20 тысяч рублей.
Как сообщает «Автостат», цена на базовую комплектацию кроссовера не изменилась и составляет 799 тысяч рублей. При этом остальные комплектации стали дороже.
Теперь средняя комплектация оценена в 869 900 рублей, а топовый вариант предлагается за 1 019 900 рублей.
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