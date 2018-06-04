Дилеры Mercedes-Benz в РФ начали продажи нового пикапа X-Class

На российском рынке стартовали официальные продажи нового пикапа от немецкой компании Mercedes-Benz. Цены на новинку в России были объявлены первого марта, а теперь в Москве состоялась презентация пикапа, вместе с которой был объявлен и старт продаж.

На российском рынке новый пикап предлагается в двух версиях: X 220 d с 163-сильным двигателем и X 250 d с мотором мощностью 190 лошадиных сил.

Стоимость базовой комплектации пикапа Pure, в которой будет шестискоростная механика составит 2 899 000 рублей.

В версии с семискоростной коробкой передач модель получила ценник 3 169 000 рублей, а топовый вариант с 190-сильным мотором оценили в 3 499 000 рублей.

В минимальной комплектации для новинки будет доступна Эра Глонасс, антиблокировочная система, системы ASR, Start-off Assist, а также регулировка скорости спуска. В качестве дополнительной опции будет доступен полный подключаемый привод part time.