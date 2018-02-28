Mercedes-Benz в Женеву везет самую мощную версию пикапа X-Class

Представленный в начале лета прошлого года пикап получил мощную версию, которая будет представлена через неделю в рамках Женевского автосалона.

Новая версия получит название X-Class 350d 4Matic и будет оборудована дизельным мотором с шестью цилиндрами.

Этот вариант в линейке комплектаций пикапа окажется не только самым мощным, но и самым дорогим. Трехлитровый турбомотор выдаст 258 лошадиных сил мощности, а показатель крутящего момента составит 550 Нм.

Дизельный мотор разрабатывался специалистами компании Mercedes-Benz, а другие силовые установки в пикапе от компании Ниссан.

Разгон новой версии до 100 км/ч будет за 7,9 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 205 км/ч.

В качестве трансмиссии будет предлагаться семискоростной автомат. На европейском рынке X-Class 350d 4Matic появится летом текущего года. Стоимость новинки в Германии составит 53 360 евро.