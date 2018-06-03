Составлен рейтинг ТОП-5 самых доступных универсалов с «автоматом»

Сейчас настало время дачного сезона и многие выбираются с семьей на природу, выезжают на дачу, на пикник и так далее. Обычно в качестве семейных автомобилей лучше всего подходят универсалы, а как выбрать недорогой универсал, да еще и оснащенный автоматической, роботизированной КП или вариатором, возможно поможет составленный рейтинг.

Одним из главных критерием при составлении данного рейтинга стала стоимость универсалов, которая не должна превышать 1,5 миллиона рублей, ну и конечно же в рейтинге оказались модели с АКПП, в том числе и с вариаторами и роботами.

Ожидаемо в первой тройке составленного рейтинга оказались модели отечественного производства, а именно LADA Kalina, Kalina Cross и Vesta SW.

Универсал Калина на российском рынке с 1,6-литровым 106-сильным мотором предлагается по цене от 545 400 рублей.

Калина Кросс обойдётся уже за 590 700 рублей за вариант с таким же двигателем. Универсал LADA Vesta SW предлагается в России за 694 900 рублей минимум.

Первой по цене в данном рейтинге среди иномарок оказалась китайская модель DongFeng DFM H30, цена на которую в версии с «автоматом» стартует от 709 тысяч рублей.

Правда в данном случае речь идет о модели 2016 года выпуска. Пятая строчка оказалась за еще одним российским универсалом и это кросс-версия Vesta SW, которая предлагается в России за 854 900 рублей.

Стоимостью свыше миллиона окажется универсал KIA cee’d SW со 130-сильным мотором (1 009 900 руб.).

Также в рейтинг можно внести и Ford Focus с ценником 1,06 млн рублей за вариант с 1,6-литровым 105-сильным мотором, Skoda Yeti (1 129 000 рублей) и Skoda Octavia Combi (1 369 000 руб.).