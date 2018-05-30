В Jaguar подтвердили создание «заряженного» электрокроссовера I-Pace SVR‍

Не так давно компания Jaguar представила свой первый электрический автомобиль. Это кроссовер, который получил название I-Pace и он будет поставляться на российский рынок.

В России кроссовер появится осенью, летом на него должны назвать цены, и стоит отметить, что I-Pace полностью адаптирован для российского сурового климата, в том числе его можно эксплуатировать при температуре до -40 градусов.

Презентация электрокроссовера прошла на Женевском автосалоне. Модель получила два электрических мотора по одному на каждой оси, их отдача составляет 400 л.с.

Разгон от 0 до 100 км/ч у кроссовера занимает 4.8 секунды, а максимальная скорость электрокара 200 км/ч.

В компании Jaguar уже задумались, что таких динамических характеристик недостаточно, и сейчас руководство рассматривает возможность создания кроссовера I-Pace SVR.

О «заряженном» кроссовере информации пока нет, но в копании уже заявили, что могут сделать электрокар, который способен совершать разгон до первой «сотни» за 1,8-секунды, но такая динамика для серийного автомобиля не нужна.