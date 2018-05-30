В РФ представили новый роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan‍

9 мая Rolls-Royce официально представила свой первый внедорожник Cullinan. Теперь новинка добралась и до России. Новый роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan показали в Москве, а также была озвучена и стоимость новинки.

Как оказалось, желающих стать обладателем нового люксового автомобиля оказалось немало, однако в России действуют квоты.

Заказы на внедорожник временно прекратили принимать, в связи с тем, что квота еще не установлено, а заявок поступило уже около 40.

Стоимость Rolls-Royce Cullinan в России составляет 24 миллиона рублей минимум. Первые «живые» экземпляры внедорожника приедут только в следующем году.

В базовой версии новой модели будет предлагаться система ночного видения, камеры кругового обзора, пять портов USB, а также ряд систем безопасности и помощи водителю. Более подробно о внедорожнике портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.