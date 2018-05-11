Rolls-Royce официально представила свой первый кроссовер Cullinan

Накануне 10 мая компания Rolls-Royce официально рассекретила свой первый кроссовер, который в итоге получил название Cullinan. Еще с момента начала реализации, проект носил название Cullinan, но в компании говорило, что это название временное, при этом производитель все же решил оставить его для серийное модели.

Название придумали в честь Томаса Куллинана. Он владел шахтой, в которой в свое время нашли алмаз весом 3105 карат. Этот алмаз в дальнейшем раскололи на 9 частей, которые в итоги применили в британской короне. Название Cullinan – это алмаз.

Интересно, что в самой компании новинки позиционируют как вседорожный автомобиль с высокой посадкой. В основе модели располагается алюминиевая платформа с пространственной рамой. Габариты Cullinan составили: 5341/2163/1835 мм. Размер колесной базы составляет 3 295 мм, а масса достигает 2 660 кг.

Среди особенностей можно отметить наличие в автомобиле пневматической подвески Magic Carpet Ride. Как отметили представители компании, электроника будет отслеживать большое количество параметров, а при движении по бездорожью необходимое колесо будет прижиматься к покрытию при потере сцепления.

В передней части кроссовера будут двойные поперечные рычаги, а сзади будет пятирычажная схема. Под капотом первого кроссовера Rolls-Royce предложат 12-цилиндровый двигатель объёмом 6,75 литра, оснащенный двумя турбокомпрессорами.

Отдача силового агрегата составит 563 л.с. при 850 Нм кутящего момента. Расход топлива составит 15 литров при движении в смешанном цикле.

Что касается салона, то в нем багажное отделение будет отделено от салона стеклянной перегородкой, а сидения располагаются выше линии пола.

Для покупки клиенту предложат задние сидения в виде сплошного дивана, либо там расположат два отдельных сидения, между которыми будет холодильник и бокалы.