Российский минивэн Aurus Arsenal показался на «живом» фото

Автомобили проекта «Кортеж» оказались в центре внимания еще с момента старта их разработки.

Уже 7 мая на инаугурации президента россияне увидели лимузин, тогда же стало известно, что машины отечественной разработки будут предлагаться под брендом Aurus, а сами модели назвали в честь кремлевских башен.

Во время инаугурации в объектив попал и Aurus Arsenal, однако качество кадров было не самым лучшим. При этом российский минивэн Aurus Arsenal показался на другом «живом» фото, которое было сделано на дорогах Москвы.

К слову накануне на московских дорогах заметили и лимузин. Как уже сообщалось ранее, премьера автомобилей проекта «Кортеж» состоится в рамках Московского автосалона, который начнет свою работу в конце августа.

Там и раскроют все подробности о новинках, созданные на Единой модульной платформе. Сейчас известно, что седан и лимузин Senat, а также минивэн Arsenal будут приводится в движение силовой установкой с бензиновым 4,4-литровым двигателем, мощность которой составляет 598 л.с., работая в паре с электродвигателем, девятискоростной коробкой и системой полного привода.