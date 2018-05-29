Седан проекта «Кортеж» был замечен на улицах Москвы‍

В московской пробке заметили новый седан Aurus Senat, который создавали в рамках проекта «Кортеж». Снимки автомобиля были опубликованы на странице VINformer в Facebook.

Напомним, первый автомобиль проекта показали на инаугурации президента. Лимузин Aurus создавали специально для президента РФ.

После инаугурации пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину новый автомобиль очень понравился и он будет его использовать для рабочих поездок.



В рамках проекта «Кортеж» будет выпущено несколько моделей, которые будут объединены под одну марку Aurus.

Название моделей будут присвоены в честь кремлёвских башен. Лимузин и седан назвали «Сенат», минивэн «Арсенал», а кроссовер «Комендант».

Также в дальнейшем появится еще и народный внедорожник, но о нем пока ничего неизвестно. Еще сейчас ведется разработка мотоцикла он также относится к проекту «Кортеж».