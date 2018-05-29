Технологию 3D‐печати применили в автомобильном проекте «Кортеж»‍

Алексей Боровком, который является руководителем Центра компьютерного инжиниринга и принимает участие в проекте «Кортеж» пообщался с журналистами «РИА Новости».

Так, по словам Алексея, машины Aurus имеют шанс на окупаемость, особенно внедорожники, седаны и минивэны, стоимость которых окажется ниже, чем у лимузина.

Также на вопрос журналистов об использовании в автомобилях технологии 3D‐печати Боровков рассказал, что безусловно некоторые детали в автомобиля бренда Aurus есть, однако какие именно раскрывать не стал.

При этом было отмечено, такие детали сначала печатались из пластика для создания идеальной модели, а затем детали для автомобилей уже создавались литьем под давлением.

Такие детали оказались даже лучше, чем в автомобилях BMW и Porsсhe. К слову специалисты Porsсhe во время разработки автомобилей приезжали на территорию РФ с целью посмотреть на инновационную технологию.