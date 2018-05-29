Разработчики «Кортежа»: машины Aurus имеют шанс на окупаемость‍

Новые отечественные автомобили, которые создавались изначально как машины, предназначенные для первых лиц государства, уже заинтересовали иностранных бизнесменов.

Об этом рассказал профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, который участвовал в разработке проекта «Кортеж».

Как пишут «РИА Новости», еще более года назад оказался сформирован большой список тех людей, которых заинтересовали модели бренда Aurus.

В числе таких людей бизнесмены не только из России, но и из ряда других стран, при этом больше всего такими автомобилями оказались заинтересованы в Китае.

Алексей Боровков сказал, что модели бренда Aurus имеют шанс на окупаемость. Также было отмечено, что седан, внедорожник и минивэн окажутся дешевле, чем лимузин.

Напомним, что серийное производство автомобилей Aurus стартует в начале 2019 года. Постепенно производство будут наращивать.

Ранее также стало известно, что авто отечественного производство будут экспортировать.